Главреда известного российского СМИ отстранили от работы после обвинений в домогательствах

Главный редактор российского интернет-издания Meduza Иван Колпаков сам попросил сложить полномочия, пока не разберутся в ситуации.

Главного редактора российского интернет-издания Meduza Ивана Колпакова отстранили от работы после обвинений в домогательствах.

Об этом сообщает Русская служба Би-би-си со ссылкой на двух людей, знакомых с ситуацией.

По данным собеседников Би-би-си, инцидент произошел после общей конференции Meduza в октябре этого года в Риге. Объектом домогательств со стороны Колпакова якобы стала жена одного из сотрудников редакции. Источники говорят, что свое поведение главный редактор сопровождал комментарием, что ему за это ничего не будет.

Читайте такжеКомпания Google выплатила $90 миллионов уволенному создателю Android и умолчала о харассменте - NYT

После отстранения Колпакова обязанности главного редактора Meduza будет исполнять генеральный директор издания Галина Тимченко, которая занимала эту должность с момента основания издания в 2014 году и до января 2016 года.

Тимченко подтвердила Би-би-си, что Колпаков отстранен от работы, но не ответила на вопрос, связано ли это с домогательствами.

"Некоторое время назад случился неприятный инцидент. Ивана обвинили в неподобающем поведении. Иван Колпаков сам попросил меня на время снять с него обязанности главного редактора для того, чтобы совет директоров разобрался в ситуации и вынес взвешенное решение", - рассказала Галина Тимченко.

Колпаков также подтвердил, что попросил сложить полномочия из-за обвинения в "неподобающем поведении". Другие комментарии он пообещал дать после совета директоров, на котором должны рассмотреть эту ситуацию. Совет директоров должен собраться в первой декаде ноября.