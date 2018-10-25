В Эфиопии впервые президентом страны стала женщина

До этого в Эфиопии назначили "гендерно сбалансированное" правительство.

Парламент Эфиопии в четверг, 25 октября, впервые избрал президентом страны женщину.

Как сообщает Deutsche Welle, единогласную поддержку получила Сале-Ворк Зевде, которая до этого построила себе успешную дипломатическую карьеру.

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"В таком патриархальном обществе, как наше, назначение женщины главой государства не только задает стандарт на будущее, но и нормализует восприятие женщин как тех, кто способен принимать решения в общественной жизни", - сказал премьер-министр Абий Ахмед.

Несколькими днями ранее африканская страна назначила "гендерно сбалансированное правительство" - половину должностей там заняли женщины, в частности, впервые - министра обороны.

Премьер обещает сосредоточить свои усилия на том, чтобы посадить за стол переговоров все стороны конфликтов в стране, большинство из которых имеют этническую почву.