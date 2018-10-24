В МВД Италии заявили, что поломка в римском метро произошла по вине пьяных российских болельщиков
Вице-премьер и глава МВД Италии Маттео Сальвини заявил, что поломка эскалатора в римском метро произошла по вине скачущих пьяных болельщиков из РФ.
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Об этом он сообщил в эфире радио RTL, передает ТАСС.
"Виноваты десятки пьяных псевдоболельщиков, которые скакали [на эскалаторе]", - заявил Сальвини.
Сообщается, что этой же версии придерживается и мэр Рима Вирджиния Раджи.
Как сообщал УНИАН, 23 октября на станции метро Repubblica произошла поломка ескалатора, в результате чего пострадало более двух десятков человек, среди которых много фанатов российского клуба ЦСКА, приехавших на матч с итальянским клубом "Рома". Также среди пострадавших четверо украинцев.