В МВД Италии заявили, что поломка в римском метро произошла по вине пьяных российских болельщиков

Поломка произошла из-за того, что фанаты скакали на эскалаторе.

Вице-премьер и глава МВД Италии Маттео Сальвини заявил, что поломка эскалатора в римском метро произошла по вине скачущих пьяных болельщиков из РФ.

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Об этом он сообщил в эфире радио RTL, передает ТАСС.

"Виноваты десятки пьяных псевдоболельщиков, которые скакали [на эскалаторе]", - заявил Сальвини.

Сообщается, что этой же версии придерживается и мэр Рима Вирджиния Раджи.

Как сообщал УНИАН, 23 октября на станции метро Repubblica произошла поломка ескалатора, в результате чего пострадало более двух десятков человек, среди которых много фанатов российского клуба ЦСКА, приехавших на матч с итальянским клубом "Рома". Также среди пострадавших четверо украинцев.