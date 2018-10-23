В Малайзии украинку держат в тюрьме после двух оправданий по делу о контрабанде наркотиков

Суд объявил залог, который гражданка Украины не может оплатить.

Украинка Екатерина Рябальченко была оправдана по обвинениям в контрабанде наркотиков в Малайзию. Однако, ее оставили под стражей из-за апелляции прокуроров.

Сегодня суд назначил ей залог в размере более 70 тысяч долларов, при условии уплаты которого гражданка Украины может выйти наконец из тюрьмы, пишет Free Malaysia Today. Судьи постановили, что Рябальченко должна также сдать паспорт и указать постоянный адрес проживания в Малайзии, который бы отличался от адреса посольства Украины.

Читайте такжеВ Малайзии двух женщин приговорили к штрафу и ударам палками за попытку заняться сексом

«Мы также приказываем вам регистрироваться в ближайшем отделении полиции каждый вторник», - говорится в распоряжении малайзийских судей.

Екатерина Рябальченко обратилась в Апелляционный суд Малайзии с ходатайством об освобождении под залог после того, как Высокий суд страны оправдал ее по делу о контрабанде наркотиков. Однако, украинку все равно оставили под стражей из-за рассмотрения апелляции стороны обвинения. Ее адвокат Мухаммад Рафик Рашид Али сказал, что женщина останется в тюрьме города Каджанг, поскольку сумма залога для нее слишком высока.

«Я разочарован суммой залога, потому что ни один иностранец не может собрать такое количество денег», - сказал адвокат.

Читайте такжеАмериканца признали невиновным после 27 лет тюрьмы (видео)

Заместитель государственного прокурора Ник Сиахрил Ник Аб Рахман выступил против того, чтобы отпускать украинку под залог, поскольку, по его мнению, она может сбежать из Малайзии.

29-летняя Екатерина Рябальченко работала учительницей английского языка в Китае. Ее обвинили в контрабанде 1,4 килограмма метамфетамина в Куала-Лумпур 15 июня 2016 года. Прошлого года Высокий суд в городе Шах-Алам оправдал украинку, поскольку ее роль в контрабанде не была доказана. Однако, сторона обвинения обжаловала решение. Поэтому Рябальченко с апреля этого года опять пришлось защищаться в суде. Три месяца назад Высокий суд вновь оправдал ее, поскольку прокуроры не смогли доказать вину украинки. Впрочем, ее все же оставили под стражей из-за рассмотрения обжалования в Апелляционном суде. Тем временем, адвокат Рябальченко обратился к генеральному прокурору Малайзии Томми Томасу с просьбой отказаться от обжалования решения суда, поскольку украинку оправдали уже дважды.