В Норвегии умер сорвавший ядерную программу Гитлера диверсант

Участники операции добрались до предприятия на лыжах, проникли внутрь и взорвали его. О том, какое именно предприятие они взорвали, диверсанты узнали уже после операции.

Йоахим Реннеберг, участвовавший в операции «Ганнерсайд» по уничтожению завода, на котором в годы Второй мировой войны производился оксид дейтерия (D2O), умер на 99-м году жизни в Норвегии.

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Об этом сообщает Reuters со ссылкой на правительственных чиновников.

По данным агентства, завод компании Norsk Hydro по производству тяжелой воды находился в норвежском Веморке. Операция по его ликвидации прошла в 1943 году. Участники добрались до предприятия на лыжах, проникли внутрь и взорвали его. Реннебергу на тот момент было 23 года, он стал самым молодым участником операции.

Отмечается, что диверсанты сопротивления, уничтожившие завод, не знали, что конкретно должны взорвать. О том, что ликвидировали предприятие, на котором производилось вещество, с помощью которого немецкие власти могли создать атомную бомбу, они узнали уже после операции.

После окончания войны Йоахим Реннеберг работал журналистом на радио. В конце жизни он также читал лекции о разрушительной силе тоталитаризма.