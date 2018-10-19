Под Санкт-Петербургом на заводе пиротехники произошел взрыв, есть пострадавшие (фото, видео)
17:25, 19 октября 2018Мир
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По предварительным данным, пострадало пять человек, один человек погиб.
Под Санкт-Петербургом произошел взрыв на заводе пиротехники / фото Mash
В городе Гатчина под Санкт-Петербургом в России произошел масштабный пожар.
По словам очевидцев, пожар произошел в результате взрыва на заводе по производству пиротехники "Авангард", сообщает Telegram-канал Mash. Согласно информации, взрыв произошел в четырёхэтажном производственном здании. В это время там находились люди.
По предварительным данным, пострадало пять человек. Ещё три-четыре человека находятся под завалами здания. Также сообщается, что минмум один человек погиб.
Как сообщал УНИАН, 17 октября студент Керченского политехнического колледжа открыл стрельбу и устроил взрыв в учебном заведении, после чего покончил с собой. В результате происшествия погиб 21 человек, порядка 50 были госпитализированы.
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