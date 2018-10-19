Bloomberg: Путин прибегает к самохвальству из-за истощения конфликтом с Западом

Российский президент чуствует себя менее изолированным после того, как Китай тоже попал под санкции США.

Выдав 25 миллиардов долларов займа Египту, российский президент Владимир Путин был непривычно расслабленным на ежегодной встрече иностранных и российских аналитиков в Сочи.

Шутя и воздерживаясь от разъяренной критики в адрес Запада, которой на протяжении последних лет были приправлены все встречи «Валдайского клуба», Путин допустил, что Россия может позволить себе ожидание в горячих вопросах, таких как война против Украины, российское вторжение в Сирию и американские санкции. По крайней мере, пока ситуация не изменится в ее пользу, пишет Bloomberg.

Российский автократ говорил о возможности построения лучших отношений с Украиной после выборов в следующем году. А перезагрузку с Вашингтоном, по его мнению, можно организовать после среднесрочных выборов в США в следующем месяце или уже после президентских в 2020-м году. Кроме того, Путин думал, что переход Москвы на расчеты в других валютах сократит давление США на Россию, но «со временем».

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«Есть такая шутка. Как расслабиться? Не напрягайтесь!» - шутил российский автократ, настаивая, что его страна якобы не чувствует роста температур в геополитике.

Председатель «Совета по иностранным делам и политике обороны» Федор Лукьянов, который был модератором во время сессии вопросов к Путину, перед встречей в Сочи описал Россию как страну в режиме «Не трогать!». По его словам, в Москве неуверенны относительно того, как политический ландшафт изменится в следующие несколько лет. Поэтому российские чиновники «не решаются нарушить статус-кво» после периода активных действий в Украине и Сирии.

Издание напоминает, что рейтинг Путина падает под давлением сокращения экономики и протестов из-за недовольства пенсионной реформой. Поэтому его вчерашние громкие слова могут быть только самохвальством или отражением истощения после нескольких лет конфликта с Западом.

«В его двухчасовой сессии не было энергии», - сказал эксперт болгарского «Центра либеральной стратегии» Иван Крастев.

В то же время, болгарский эксперт заметил определенную уверенность, которая, вероятно, была продиктована поддержкой со стороны Китая.

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«Теперь у него есть компания», - пояснил Крастев.

На протяжении последних месяцев США обложили санкциями не только Москву, но и Пекин. Это помогло повысить уровень солидарности в китайско-российских отношениях, а также ослабить изоляцию Кремля в его битве с Вашингтоном.