Bloomberg: Путин прибегает к самохвальству из-за истощения конфликтом с Западом
Выдав 25 миллиардов долларов займа Египту, российский президент Владимир Путин был непривычно расслабленным на ежегодной встрече иностранных и российских аналитиков в Сочи.
Шутя и воздерживаясь от разъяренной критики в адрес Запада, которой на протяжении последних лет были приправлены все встречи «Валдайского клуба», Путин допустил, что Россия может позволить себе ожидание в горячих вопросах, таких как война против Украины, российское вторжение в Сирию и американские санкции. По крайней мере, пока ситуация не изменится в ее пользу, пишет Bloomberg.
Российский автократ говорил о возможности построения лучших отношений с Украиной после выборов в следующем году. А перезагрузку с Вашингтоном, по его мнению, можно организовать после среднесрочных выборов в США в следующем месяце или уже после президентских в 2020-м году. Кроме того, Путин думал, что переход Москвы на расчеты в других валютах сократит давление США на Россию, но «со временем».
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«Есть такая шутка. Как расслабиться? Не напрягайтесь!» - шутил российский автократ, настаивая, что его страна якобы не чувствует роста температур в геополитике.
Председатель «Совета по иностранным делам и политике обороны» Федор Лукьянов, который был модератором во время сессии вопросов к Путину, перед встречей в Сочи описал Россию как страну в режиме «Не трогать!». По его словам, в Москве неуверенны относительно того, как политический ландшафт изменится в следующие несколько лет. Поэтому российские чиновники «не решаются нарушить статус-кво» после периода активных действий в Украине и Сирии.
Издание напоминает, что рейтинг Путина падает под давлением сокращения экономики и протестов из-за недовольства пенсионной реформой. Поэтому его вчерашние громкие слова могут быть только самохвальством или отражением истощения после нескольких лет конфликта с Западом.
«В его двухчасовой сессии не было энергии», - сказал эксперт болгарского «Центра либеральной стратегии» Иван Крастев.
В то же время, болгарский эксперт заметил определенную уверенность, которая, вероятно, была продиктована поддержкой со стороны Китая.
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«Теперь у него есть компания», - пояснил Крастев.
На протяжении последних месяцев США обложили санкциями не только Москву, но и Пекин. Это помогло повысить уровень солидарности в китайско-российских отношениях, а также ослабить изоляцию Кремля в его битве с Вашингтоном.