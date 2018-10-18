При этом российский лидер считает, что политика нынешних украинских властей направлена на «торговлю русофобией и антироссийскими настроениями».

Президент РФ Владимир Путин заявил, что хочет договариваться с новым руководством Украины.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом российский лидер сообщил на пленарном заседании Валдайского клуба.

«Я считаю, что сегодняшняя политика властей (Украины) направлена на торговлю русофобией, антироссийскими настроениями, больше товара не осталось», - сказал Путин.

По его словам, «за это им все прощают» на Западе, потому что «в страшном сне Украина и Россия хоть в каком-то виде скооперируются», чтобы не получить конкурента.

«Нам надо дождаться, когда закончатся внутри политические циклы, и я очень рассчитываю, что с новым руководством (Украины) удастся выстраивать хоть какие-то отношения, о чем-то договариваться. Мы к этому готовы. Мы этого хотим», - отметил президент РФ.

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Он считает, что «нынешние украинские власти не только не выполняют Минские соглашения, но и не собираются это делать, в том числе ввиду внутриполитических раскладов».

«Я имею в виду приближающиеся президентские, а затем и парламентские выборы. Это связывает руки всем политическим силам, потому что действия навстречу противоположной стороне внутри страны будут трактоваться как, извините, измена Родине», - добавил Путин.

Как сообщал УНИАН, Путин сравнил оккупированный Донбасс с Южной Осетией и посоветовал Украине его не освобождать.