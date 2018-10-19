Ирландский вопрос может похоронить соглашение о Brexit

Мишель Барнье предостерегает, что вопрос границы между Ирландией и Северной Ирландией может полностью перечеркнуть все попытки договориться об отношениях между ЕС и Великобританией после Brexit.

Главный представитель ЕС на переговорах по Brexit Мишель Барнье заявил в пятницу, 19 октября, что спорный вопрос границы между Ирландией и частью Великобритании Северной Ирландией может похоронить переговоры по Brexit.

"Ответ - да", - отметил Барнье в интервью французской радиостанции France Inter, отвечая на вопрос журналистов, повлечет ли "ирландский вопрос" коллапс переговоров относительно отношений между ЕС и Соединенным Королевством после Brexit, сообщает DW.

"Я считаю, что нам нужно соглашение. И я еще не уверен, что мы его достигнем", - заявил главный переговорщик ЕС, добавив, что все остальные вопросы между Лондоном и Брюсселем "на 90 процентов" согласованы.

Саммит глав государств и правительств стран ЕС оставил вопрос о "жизни после Brexit" нерешенным. Председатель Европарламента Антонио Таяни отметил, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй не сделала никаких существенно новых компромиссных предложений. Одновременно Мэй положительно высказалась о предложении Мишеля Барнье продлить переходный период после Brexit. Президент Европейского Совета Дональд Туск после саммита заявил о сближении позиций Лондона и Брюсселя.

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Главным камнем преткновения на переговорах является вопрос регламентации пересечения границы на острове Ирландия после Brexit. С одной стороны, Лондон заинтересован в заключении соглашения, которое оставит границу между Северной Ирландией (частью Соединенного Королевства) и Республикой Ирландия (страной-членом ЕС) свободной для беспрепятственного движения товаров и услуг. С другой стороны, сторонники Brexit не понимают в чем смысл "развода" с ЕС, если с одной из его стран-членов, а именно Ирландией, останется "прозрачная граница". Лондон также категорически против пограничного контроля между Соединенным Королевством и островом Ирландия.

Выход Великобритании из ЕС без соответствующего соглашения относительно дальнейших отношений рассматривается как потенциально катастрофический из-за того, что пошлины и регуляторные вопросы могут серьезно осложнить торговые отношения между Соединенным Королевством и ЕС.

Стороны планировали выработать соглашение в ближайшие недели, чтобы страны-члены ЕС успели ратифицировать его до конца марта 2019 года, когда должен состояться выход Великобритании из ЕС.