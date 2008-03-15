Взрывы на военной базе в Албании: 4 человека погибли, 155 - ранены

Взрывы на военной базе в окрестностях столицы Албании Тираны унесли жизни по меньшей мере четырех человек, еще 155 получили ранения, передает агентство Ассошиэйтед Пресс. Как сообщил представитель офиса премьер-министра страны, среди пострадавших много детей.

Ранее секретарь премьера Джуела МЕСАНИ сообщала, что взрывы, вероятно, унесли десятки жизней.

Премьер Албании Сали БЕРИША сообщил, что первый взрыв, скорее всего, прогремел во время работ с боеприпасами. Всего на складе боеприпасов работали 63 человека в трех командах, включая нескольких военнослужащих США.

Для эвакуации жителей из окрестностей военной базы были направлены вертолеты. Эвакуация осложняется тем, что близлежащее шоссе заблокировано беженцами и покинутыми автомобилями. Раненых доставляют в больницу - люди пострадали от ожогов, контузий, переломов, а также мелких травм.

"Потрясенные люди пешком покидают место происшествия по шоссе. Машины с выбитыми стеклами также брошены на дороге", - сообщил оператор агентства с места происшествия. Взрыв был такой силы, что он был слышен в столице, которая расположена примерно в 20 километрах от базы.

По предварительной версии, причиной взрыва стало нарушение техники безопасности при утилизации устаревших боеприпасов. Также не исключается версия самопроизвольного взрыва старых взрывчатых веществ.