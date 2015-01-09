Во время штурма магазина кошерных продуктов в Париже погибли четверо заложников - СМИ

Во время штурма захваченного террористом магазина кошерных продуктов в Париже погибли четверо заложников. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник в правоохранительных органах, передает ТСН.ua.

Ранее сообщалось, что в ходе спецоперации полиция убила террориста, никто из шести заложников не пострадал.

Однако Reuters со ссылкой на представителя правоохранительных органов, который пожелал остаться неизвестным, пишет, что во время штурма погибли четыре человека.

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В свою очередь Agence France-Presse не подтверждает информацию о гибели заложников. По данным агентства, которое ссылается на свой источник в полиции, четыре человека получили тяжелые ранения и были госпитализированы.

This amazing photo shows hostages being freed from market in Paris: http://t.co/qB4b5cKvPg#CharlieHebdopic.twitter.com/HHBsnJdAhw — CNN International (@cnni) January 9, 2015

Обстоятельства их смерти не уточняются. Ранее террорист угрожал убить заложников, которых захватил в магазине кошерных продуктов, если полиция попытается захватить братьев Куаши, которые подозреваются в кровавом нападении на редакцию Charlie Hebdo двумя днями ранее. Эти преступники захватили заложника в типографии к северу от французской столицы. В ходе штурма они были убиты, как и террорист в парижском магазине.