Премьер Дании: НАТО поддержит Украину в вопросе ПДЧ, но еще не знает как
Это будет... сильный и позитивный сигнал
Премьер-министр Дании Андерс Фог РАСМУССЕН поддерживает желание Грузии и Украины присоединиться к Плану действий относительно членства (ПДЧ) в НАТО.
Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на Брюссельском форуме фонда Маршалла.
“Мы выступаем за то, чтобы послать сильный и позитивный сигнал Украине и Грузии”, - сказал он.
По словам датского министра, сейчас страны-члены НАТО обсуждают, каким образом это сделать “соответствующим способом”.
“Мы еще не определились как”, - отметил А.РАСМУССЕН.
Как сообщал УНИАН, Украина и Грузия в начале этого года обратились с просьбой к руководству НАТО о присоединении к ПДЧ. Вопрос должен рассматриваться на саммите НАТО в Бухаресте в начале апреля.