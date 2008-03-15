Премьер Дании: НАТО поддержит Украину в вопросе ПДЧ, но еще не знает как

Премьер-министр Дании Андерс Фог РАСМУССЕН поддерживает желание Грузии и Украины присоединиться к Плану действий относительно членства (ПДЧ) в НАТО.

Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на Брюссельском форуме фонда Маршалла.

“Мы выступаем за то, чтобы послать сильный и позитивный сигнал Украине и Грузии”, - сказал он.

По словам датского министра, сейчас страны-члены НАТО обсуждают, каким образом это сделать “соответствующим способом”.

“Мы еще не определились как”, - отметил А.РАСМУССЕН.

Как сообщал УНИАН, Украина и Грузия в начале этого года обратились с просьбой к руководству НАТО о присоединении к ПДЧ. Вопрос должен рассматриваться на саммите НАТО в Бухаресте в начале апреля.