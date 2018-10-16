К охваченной протестами Ингушетии стягиваются российские войска – координатор ИС

Протесты в российской Ингушетии начались в конце сентября.

В случае обострения ситуации на Кавказе российским властям станет не до действий РПЦ.

Такое мнение высказал координатор группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец.

"Если вспыхнет в очередной раз на Кавказе, Кремлю явно станет не до гундяевских "изысков", - отметил он.

Читайте такжеВ российской Ингушетии похитили и избили сотрудника Amnesty International

"Между тем, по нашим данным, в сторону Ингушетии стягиваются подразделения Сухопутных войск ВС РФ. В частности, из состава Южного ПО", - добавил Машовец.

Как сообщал УНИАН, 26 сентября руководители Чечни и Ингушетии (оба региона – субъекты РФ) подписали договор о границе, которая не была четко установлена со времен распада Чечено-Ингушской АССР в 1991 году. По новому соглашению Чечня получила часть Надтеречного района Ингушетии, Ингушетия взамен получила территорию на границе с Малгобецким районом. После подписания документа Ингушетию охватили массовые протесты.

4 октября у здания парламента Ингушетии в Магасе прошел митинг, в котором участвовали от пяти до десяти тысяч человек.