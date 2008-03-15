ООН требует от Армении освободить оккупированные территории Азербайджана

Генеральная ассамблея ООН утвердила резолюцию по непризнанной республике Нагорный Карабах, в которой содержится требование «немедленного и полного вывода всех армянских сил с оккупированных территорий Азербайджана».

Как передает радиостанция «Эхо Москвы», проект резолюции был вынесен Азербайджаном на обсуждение наций практически сразу после объявления Косово своей независимости. В резолюции поддерживается территориальная целостность Азербайджана и подтверждается право изгнанного населения на возвращение в родные места. Резолюция также поддерживает усилия Минской группы ОБСЕ по урегулированию конфликта, а также призывает организации и страны содействовать мирному решению конфликта.

Между тем, само голосование было спорным. Только 39 стран высказались за принятие резолюции, 7 против, остальные 100 – воздержались. Россия, США и Франция были в числе голосовавших против. Но в итоге, документ все же был принят.

Начало карабахскому конфликту было положено 20 лет назад. Тогда населенный преимущественно армянами Нагорный Карабах заявил о своем выходе из состава Азербайджана и провозгласил собственную независимость. Это привело к боевым действиям между Баку и Ереваном. В результате столкновений Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и еще рядом территорий.

Постпред Армении при ООН Армен МАРТИРОСЯН заявил, что принятый документ подорвет мирный процесс. Стоит отметить, что резолюции Генассамаблеи не имеют обязательной силы исполнения.

Вместе с тем, Баку грозит изменить отношения с Россией, США и Францией, которые проголосовали против резолюции ООН по оккупированным территориям Азербайджана.

О такой позиции заявил заместитель главы МИДа республики Араз АЗИМОВ. Он выразил недоумение подобной позицией трех крупнейших стран, которые являются сопредседателями Минской группы ОБСЕ.