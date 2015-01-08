Один из подозреваемых в атаке на Charlie Hebdo сдался полиции

Как передает агентство Франс Пресс со ссылкой на источники, стражам порядка сдался 18-летний Хамид Мурад.

"Хамид Мурад сдался полиции… в среду в 23.00 (01.00 четверга мск) после того, как увидел своем имя в социальных сетях", — приводит агентство слова источника, близкого к расследованию. "Он был арестован и взят под стражу", — сообщил другой источник.

По данным телеканала iTele, молодой человек сдался в конце операции в Шарлевиль-Мезьере, пишет РИА Новости.

Франс Пресс добавляет, что под стражу также были взяты несколько человек, связанных с двумя другими подозреваемыми.

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Утром в среду трое злоумышленников ворвались в здание, где располагается редакция Charlie Hebdo, и открыли огонь по находившимся там людям.

Нападавшим удалось скрыться с места происшествия на автомобиле. Жертвами нападения стали 12 человек, еще 11 человек получили различные ранения. Поиски трех подозреваемых вели в трех местах в Реймсе (в 150 километрах от Парижа в направлении бельгийской границы) и в Шарлевиль-Мезьере (по той же дороге, у самой границы).