Врачи отказали бельгийскому серийному убийце в эвтаназии

Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на BBC News.

О причинах отказа не сообщается.

О том, что осужденный добился проведения эвтаназии через суд, стало известно 3 января. При этом отмечается, что Ван ден Блекен не страдает неизлечимым заболеванием. Однако 51-летний мужчина признает себя опасным для общества и испытывает психологические страдания из-за совершенных преступлений.

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Франк ван ден Блекен был приговорен к пожизненному заключению за изнасилование и убийство 19-летней девушки более 20 лет назад. Тогда его признали невменяемым. Спустя семь лет, выйдя из больницы, он совершил еще три убийства, после чего был осужден на пожизненный срок.

Бельгийские власти разрешили эвтаназию в 2002 году. Ее применяют в случаях, когда пациент страдает неизлечимой и постоянной физической болезнью или заболеванием психики.