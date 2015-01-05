Осужденному в Бельгии впервые разрешили эвтаназию

Смертельную инъекцию заключенному введут в тюрьме Брюгге 11 января. Дэн Бликен просил об эвтаназии, потому что хочет "закончить годы душевной муки", сообщает "Дождь" со ссылкой на Demorgen.be.

51-летний бельгиец находится в тюрьме уже 30 лет за серию изнасилований и убийство девушки-подростка. Он неоднократно отказывался от досрочного освобождения, ибо уверен, что является угрозой для общества.

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В Министерстве юстиции страны считают, что эвтаназия возможна в этом случае, поскольку заключенный испытывает проблемы с психикой, а методы их лечения отсутствуют.

Закон об эвтаназии в Бельгии приняли в 2002 году. В феврале прошлого года в этой стране разрешили забирать жизни тяжелобольных детей.