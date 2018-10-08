Жительница Швеции заявила, что имеет ребенка от покойного Джорджа Майкла

Английский певец Джордж Майкл, который внезапно умер почти 2 года назад, по свидетельствам жительницы Швеции, вероятно, имеет сына. Ульрика Лиллемур Альфа Вонвольф заявляет, что имела сексуальный контакт с Джорджем Майклом и родила от него сына.

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Об этом сообщают на The Daily Star. Женщина утверждает, что забеременела во время своей встречи с артистом в 1997 году, когда впервые поехала в Англию.

Через 9 месяцев она родила сына, и в присутствии исполнителя даже делала ДНК-тест. С того времени Майкл виделся с мальчиком и давал деньги на его содержание, правда, "небольшие суммы".

Представители артиста утверждают, что документы об отцовстве Джорджа Майкла можно легко подделать, а проверить правда это или нет – сейчас очень трудно. По словам представителей наследства покойного артиста, такое неожиданное заявление женщины является настоящей "выдумкой".