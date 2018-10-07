Поиски жертв землетрясения и цунами в Индонезии завершат 11 октября

По данным властей, количество жертв достигло 1763 человек, еще около 5 тыс. человек считаются без вести пропавшими.

Власти Индонезии планируют 11 октября завершить поисково-спасательную операцию в провинции Центральный Сулавеси, пострадавшей от землетрясения и цунами.

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Об этом заявил на брифинге в воскресенье официальный представитель национального Агентства по предотвращению стихийных бедствий Сутопо Нугрохо, передает Reuters.

По его словам, количество жертв достигло 1763 человек. Он также отметил, что число пропавших без вести в нескольких населенных пунктах в окрестностях города Палу (административный центр провинции) составляет около 5 тысяч человек. Между тем, ранее руководитель департамента информации и по работе со СМИ министерства иностранных дел Индонезии Ахмад Рамадан отметил, что не менее 152 тысяч жителей оказались заживо погребенными после обрушения домов в районах провинции.

Как сообщал УНИАН, землетрясение магнитудой 7,4 произошло в провинции Центральный Сулавеси 28 сентября, впоследствии было зафиксировано более 360 афтершоков. Сильные подземные толчки стали причиной возникновения цунами, высота волн во время которого составляла 5-7 метров.