Президент Интерпола подозревается китайскими властями в коррупции - СМИ

По версии газеты Le Parisien, ему могут предъявить обвинения в незаконном содействии одной из компаний, борющихся с киберпреступностью

Власти Китая подозревают президента Интерпола, гражданина этой страны Мэн Хунвэя в коррупции.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету Le Parisien, которая, в свою очередь, ссылается на "совпадающие данные, полученные из целого ряда источников".

Читайте такжеSouth China Morning Post: Пропавший глава «Интерпола» под арестом в Китае

Газета выдвигает предположение, что, возможно, в вину Мэн Хунвэю будет поставлено "незаконное содействие в получении контрактов на услуги одной из компаний, действующих в сфере борьбы против киберпреступности". В то же время газета отмечает, что "целый ряд надежных источников во Франции задается вопросом, не идет ли речь об отстранении от власти Мэн Хунвэя (избранного президентом Интерпола в конце 2016 года) под предлогом проведения кампании по борьбе с коррупцией в Китае".

Как сообщалось, Франция начала расследование по факту исчезновения президента Интерпола Мэн Хунвэя. 64-летний Мэн Хунвэй уже неделю не выходит на связь после отъезда в Китай 29 сентября.