На аукционе в Шотландии продали самую дорогую в мире бутылку виски (видео)

Виски Мак-Алан, разлитое в 1986 году – с особой, лимитированной коллекции.

На аукционе в Шотландии продали самую дорогую бутылку виски в мире.

Об этом рассказывается в сюжете ТСН.

В Шотландии ушла с молотка самая дорогая бутылка алкоголя в мире, стоимостью в миллион сто тысяч долларов. Виски Мак-Алан, разлитое в 1986 году – с особой, лимитированной коллекции.

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Всего таких бутылок выпустили лишь 12. Сколько из них уцелело - неизвестно. Одна из бутылок могла разбиться 7 лет назад в Японии, в результате землетрясения. Другую же могли откупорить и выпить.

Приобрел рекордно дорогое виски покупатель из Азии, имя которого не разглашают.