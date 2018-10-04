На аукционе в Шотландии продали самую дорогую в мире бутылку виски (видео)
13:31, 04 октября 2018Мир
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Виски Мак-Алан, разлитое в 1986 году – с особой, лимитированной коллекции.
На аукционе в Шотландии продали самую дорогую бутылку виски в мире.
Об этом рассказывается в сюжете ТСН.
В Шотландии ушла с молотка самая дорогая бутылка алкоголя в мире, стоимостью в миллион сто тысяч долларов. Виски Мак-Алан, разлитое в 1986 году – с особой, лимитированной коллекции.
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Всего таких бутылок выпустили лишь 12. Сколько из них уцелело - неизвестно. Одна из бутылок могла разбиться 7 лет назад в Японии, в результате землетрясения. Другую же могли откупорить и выпить.
Приобрел рекордно дорогое виски покупатель из Азии, имя которого не разглашают.
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