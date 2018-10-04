Трамп попал в число фаворитов на получение Нобелевской премии мира

Шансы Трампа оцениваются букмекерами как 5 к 2.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп попал в число наиболее вероятных кандидатов на получение Нобелевской премии мира.

По данным издания The Time, фаворитами также являются глава КНДР Ким Чен Ын и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин. Им могут вручить награду за усилия по денуклеаризации Корейского полуострова. Шансы Трампа оцениваются букмекерами как 5 к 2. Он может стать лауреатом премии благодаря первой в истории встрече на высшем уровне, состоявшейся между США и КНДР.

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Отмечается, что на получение премии могут претендовать бывший глава регионального правительства Каталонии и сторонник ее независимости Карлес Пучдемон, папа Римский и общественный деятель и блогер Саудовской Аравии Раиф Бадави, который в настоящее время находится в тюрьме за «оскорбление Ислама через электронные каналы».