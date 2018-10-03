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В Китае дети отбили собаку у трехметрового удава (видео)

21:09, 03 октября 2018
Мир
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Огромная змея обвилась вокруг тела собаки так, что та не могла пошевелиться, только жалобно скулила.

На помощь бросились мальчики. Один пытался придержать голову трехметрового удава металлической палкой, тогда как другие - освободить пса. 

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Теги: #удав в Китае