В Китае дети отбили собаку у трехметрового удава (видео)
21:09, 03 октября 2018Мир
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Огромная змея обвилась вокруг тела собаки так, что она не могла пошевелиться, только жалобно скулила.
Спасение от смертельных объятий. В Китае трое детей отбили своего четвероногого друга у удава.
Огромная змея обвилась вокруг тела собаки так, что та не могла пошевелиться, только жалобно скулила.
На помощь бросились мальчики. Один пытался придержать голову трехметрового удава металлической палкой, тогда как другие - освободить пса.
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