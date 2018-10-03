В Китае дети отбили собаку у трехметрового удава (видео)

Огромная змея обвилась вокруг тела собаки так, что она не могла пошевелиться, только жалобно скулила.

Спасение от смертельных объятий. В Китае трое детей отбили своего четвероногого друга у удава. Огромная змея обвилась вокруг тела собаки так, что та не могла пошевелиться, только жалобно скулила. На помощь бросились мальчики. Один пытался придержать голову трехметрового удава металлической палкой, тогда как другие - освободить пса.

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