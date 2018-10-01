В Каталонии протестующие заблокировали магистрали и железные дороги (видео)
10:56, 01 октября 2018Мир
1152 0
Блокировка дорог и железнодорожных путей связана с годовщиной референдума о независимости Каталонии.
Перерыты дороги в Барселоне, Жироне и Таррагоне / REUTERS
В Каталонии протестующие перекрыли железные дороги и автомагистрали в регион.
Отмечается, что блокировка дорог и железнодорожных путей связана с годовщиной референдума о независимости Каталонии. Об этом сообщает La Vanguardia.
Читайте такжеВ Барселоне произошли столкновения между сторонниками независимости Каталонии и правоохранителями
Согласно имеющейся информации, несмотря на противодействие полиции, перерыты дороги в Барселоне, Жироне и Таррагоне.
Ранее глава Каталонии Ким Торра заявил, что правительство региона намерено бороться с «несправедливым испанским государством». Он также подчеркнул, что Каталония намерена вернуть себе «гражданские и политические права».
CDRs protest at the Barcelona Stock Exchange.pic.twitter.com/kJuHpVljN7— Josep Goded (@josepgoded) October 1, 2018
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter