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В Каталонии протестующие заблокировали магистрали и железные дороги (видео)

10:56, 01 октября 2018
Мир
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Перерыты дороги в Барселоне, Жироне и Таррагоне / REUTERS

Отмечается, что блокировка дорог и железнодорожных путей связана с годовщиной референдума о независимости Каталонии. Об этом сообщает La Vanguardia.

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Согласно имеющейся информации, несмотря на противодействие полиции, перерыты дороги в Барселоне, Жироне и Таррагоне.

Ранее глава Каталонии Ким Торра заявил, что правительство региона намерено бороться с «несправедливым испанским государством». Он также подчеркнул, что Каталония намерена вернуть себе «гражданские и политические права».

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Теги: #протесты#независимость Каталонии