CNN: Путин не такой непоколебимый, как ему хочется казаться

Дома даже покорные политические союзники начинают выходить из-под контроля российского автократа.

Президент России Владимир Путин может и кажется уверенным на международной арене. Но дома не все так радужно для него.

В среду Госдума анонимным голосованием утвердила пакет пенсионных реформ, подняв тем самым пенсионный возраст в стране с учетом поправок Путина. При этом, российский парламент еще раз подтвердил свою лишь символическую роль. За предложение президента проголосовали 385 депутатов и никто не выступил против. Хотя были некоторые формы протеста, в частности, несколько депутатов вышли из зала во время голосования.

Об этом пишет CNN, напоминая о том, как депутат-коммунист Валерий Рашкин обнародовал фото группы российских парламентов в футболках против повышения пенсионного возраста. Сам коммунист назвал предложение «геноцидом», но потом пошел и проголосовал за законопроект.

Читайте такжеВ России количество задержанных на митингах превысило 800 человек - правозащитники

Если же отбросить в сторону громкие и пустые слова российских политиков, повышение пенсионного возраста для женщин с 55 до 63 лет, а для мужчин с 60 до 65 очень не популярно в России. Путин согласился сократить запланированное повышение для женщин с 8 до 5 лет. Но несмотря на поправку, законопроект вызвал массовые протесты во многих российских городах. Массовым недовольством воспользовалась Компартия на региональных выборах. На российском Дальнем Востоке на выборах губернатора Приморского края кандидат-коммунист неожиданно одолел соперника, у которого была поддержка Кремля.

Российский Центризбирком аннулировал результат, объяснив это «нарушениями». Однако, это стало напоминанием о том, что путинская «Единая Россия» потерпела удар из-за пенсионной реформы.

Читайте также"Все для разгона черны": журналист рассказал, чего россиянам ждать от их "гибридного" президента

Компартия, конечно, относится к так называемой «контролируемой оппозиции». Она надежно занимает лояльную к Кремлю позицию. Однако, случай на выборах в Приморском крае показал, что ситуация начинает меняться. И коммунисты готовы устраивать уличные протесты, которые не нравятся Кремлю. Впрочем, это еще не означает, что Компартия присоединится к раздробленной российской оппозиции.

Издание отмечает, что Путин, скорее всего, не отступит от повышения пенсионного возраста. Законопроект об этом будет подписан и вступит в силу, несмотря на массовые протесты. Однако, все указывает на то, что россияне могут оказаться менее покорными, чем их депутаты.