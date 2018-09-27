Российский журналист предрек истерику с "битьем посуды" в Кремле из-за разрыва Украиной "дружбы"

По словам журналиста, разорвав Договор, президент Петр Порошенко сделал то, что "уже давно должен был сделать".

Серьезного ужесточения действий со стороны России в ответ на разрыв Украиной Договора о дружбе и сотрудничестве ожидать не стоит.

Но обычная истерика с "битьем кремлевской посуды" - будет.

Такое мнение высказал российский журналист Александр Сотник, передает «Главред».

"Мне вообще было странно: уже четыре года идет война с Россией, причем Россия в качестве агрессора, но до сих пор действовал какой-то Договор о дружбе и сотрудничестве. Это, как минимум, странно. Вы могли бы себе представить, чтобы шла война с Германией, и только в начале 1945 года кому-то пришла мысль: "О! Нам же надо разорвать договор о дружбе с Германией. Это же безобразие"?" - сказал Сотник.

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По словам журналиста, разорвав Договор, президент Петр Порошенко сделал то, что "уже давно должен был сделать". "С агрессором не может быть никаких разговоров о дружбе и сотрудничестве", - считает он.

На вопрос о том, может ли Москва пойти на радикальные действия после прекращения соглашения, журналист ответил, что у России "руки уже развязаны".

"В каком смысле еще можно "развязать руки", когда уже идет война? Куда больше их развязывать? Применить ядерную бомбу что ли? И так людей убивают. Насколько Путин может, настолько и подрывает государственность Украины. Эта война, эта нестабильность, этот "Крым-наш", это отторжение территорий, то, что происходит на Донбассе - все это подрывает украинскую государственность. Ну, а большего он сейчас просто ничего сделать не может. Что он еще в силах сделать? Пустить танки на Киев? Если Путин пустит танки на Киев, тогда закончится и весь "русский мир", и Владимир Владимирович в Кремле, и вся эта шатия-братия", - заключил Сотник.

Как сообщал УНИАН, 6 сентября СНБО утвердил решение не продлевать действие Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и РФ, срок действия которого истекает 31 марта 2019 года.

17 сентября Президент Петр Порошенко подписал указ о введении в действие решение СНБО, 21 сентября МИД Украины направил России соответствующую ноту.

Глава государства, согласно ст. 24 закона «О международных договорах Украины», должен внести в парламент законопроект о прекращении действия Договора о дружбе.

Справка УНИАН. Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Россией и Украиной, который назвали «Большим договором», был подписан 31 мая 1997 года тогдашними президентами двух стран Леонидом Кучмой и Борисом Ельциным. Страны официально признали границы друг друга и закрепили принципы стратегического партнерства и уважения территориальной целостности. После оккупации Россией Крыма и начала конфликта на Донбассе в 2014 году в Украине неоднократно звучали призывы разорвать этот договор из-за нарушения Кремлем территориальной целостности Украины.