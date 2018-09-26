Глава МИД Австрии намекнула, что никого кроме Украины не беспокоит Путин на ее свадьбе

На замечание ведущего, что Путин является партнером сирийского диктатора Башара Асада, и что у них обоих "руки в крови", министр дала размытый ответ.

Министр иностранных дел Австрии Карин Кнайссль заявила, что не соглашается со своим украинским коллегой Павлом Климкиным, который назвал серьезной ошибкой приглашение президента РФ Владимира Путина на ее свадьбу.

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Об этом она рассказала в программе DW Conflict Zone с Мишелем Фридманом, передает ЕвроПравда. По ее словам, глава украинского МИДа выразил свое недовольство на "частной встрече", и кроме него ни один из представителей внешнеполитических ведомств других стран не комментировал эпизод с участием Путина в ее свадьбе.

На замечание ведущего, что Путин является партнером сирийского диктатора Башара Асада, и что у них обоих "руки в крови", и на вопрос, не мучили ее угрызения совести после танцев с человеком, который "преследует собственное население", Кнайссль ответила: "Вы меня извините, но в таком случае, должны ли мы давить руки правительства Китая? Должны ли мы давить руки целому ряду правительств, как вы считаете?", - сказала она.

Кнайссль подчеркнула, что рассматривает Россию "как партнера в Сирии". "И это не только моя позиция, мы обсуждали ее в различных инстанциях, в том числе и внутри Евросоюза, что мы должны работать с Россией в Сирии", - подчеркнула дипломат.

Как сообщал УНИАН, 18 августа Путин присутствовал на свадьбе главы МИД Австрии Карин Кнайссль в Вене. Его визит вызвал волну критики в стране. Представитель австрийского МИДа назвал приезд президента России не рабочим визитом и отметил, что это "личный визит на частный праздник, с которого не следует делать вывод об изменении внешнеполитической позиции Австрии".

Климкин написал в "Твиттере", что не комментирует светскую жизнь, "но если МИД Австрии вынужден оправдываться, уверяя в неизменности внешнеполитического курса в свете "частного" визита, то это уже интересная новая форма, которая вызывает грустную улыбку".