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Анджелина Джоли удивила внешним видом на съемках нового фильма (фото)

13:59, 26 сентября 2018
Мир
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Действие фильма основано на романе Джеймса Скотта «На содержании» / скришот

Голливудская звезда Анджелина Джоли удивила новым образом. На днях папарацци сфотографировали 43-летнюю Анджелину на съемочной площадке.

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Сейчас актриса снимается в фантастическом фильме «Come Away».

В проекте Джоли исполняет главную роль. Экс-возлюбленная Брэда Питта была замечена в парике из светлых волос и старомодном наряде.

Действие фильма основано на романе Джеймса Скотта «На содержании». Драма станет приквелом сказок "Питер Пэн" и "Алиса в стране чудес".

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Теги: #Анджелина Джоли