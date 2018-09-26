Анджелина Джоли удивила внешним видом на съемках нового фильма (фото)
13:59, 26 сентября 2018Мир
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Сейчас актриса снимается в фантастическом фильме "Come Away".
Действие фильма основано на романе Джеймса Скотта «На содержании» / скришот
Голливудская звезда Анджелина Джоли удивила новым образом. На днях папарацци сфотографировали 43-летнюю Анджелину на съемочной площадке.
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Сейчас актриса снимается в фантастическом фильме «Come Away».
В проекте Джоли исполняет главную роль. Экс-возлюбленная Брэда Питта была замечена в парике из светлых волос и старомодном наряде.
Действие фильма основано на романе Джеймса Скотта «На содержании». Драма станет приквелом сказок "Питер Пэн" и "Алиса в стране чудес".
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