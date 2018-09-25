Мэй и Трамп обсудят Brexit на полях ГА ООН

Помимо выхода Великобритании из состава Европейского союза (ЕС), лидеры государств проведут переговоры о химическом оружии и международных отношениях.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй намерена обсудить Brexit с президентом США Дональдом Трампом во время своего визита на 73-ю Генеральную ассамблею (ГА) ООН.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на официальные лица Британии. Источник агентства отметил, что торговые отношения стран после Brexit станут одной из тем переговоров Трампа и Мэй.

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Помимо выхода Великобритании из состава Европейского союза (ЕС), лидеры государств проведут переговоры о химическом оружии и международных отношениях.

«У них есть твердая приверженность идее заключения хорошего соглашения о свободной торговле между Великобританией и США после нашего выхода [из ЕС]», — заключил источник.

Ранее сообщалось, что лейбористы намерены голосовать против плана Мэй по Brexit.