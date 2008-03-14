Эксперты назвали пятерку лучших стран для туризма

Эксперты Всемирного экономического форума в Давосе обнародовали рейтинг конкурентоспособности 130 стран мира в сфере туризма. Лучшей страной по соотношению стоимости отдыха, безопасности, экологии и еще 11 критериям признана Швейцария.

Ежегодный рейтинг конкурентоспособности в сфере путешествий и туризма (TTCI) составляется экспертами Всемирного экономического форума в Давосе совместно с Международной ассоциацией авиаперевозок (IATA), Всемирным советом по путешествиям и туризму (WTTC) и Всемирной туристической организацией ООН (UNWTO). Публикация второго такого рейтинга приурочена к окончанию международной туристической выставки ITB в Берлине. Эксперты оценивали 130 стран мира по 14 критериям, среди которых политика властей в области туризма, безопасность, транспортная инфраструктура, санитарные условия, экология, наличие комфортабельных отелей и культурных ценностей из Всемирного списка ЮНЕСКО, стоимость отдыха. Самой конкурентоспособной страной в сфере туризма признана Швейцария, в пятерку лучших государств также вошли Австрия, Германия, Австралия и Испания.

Коммерсант