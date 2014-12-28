В Хорватии проходят президентские выборы

Как передает Радио Свобода, утром открылось свыше 5 тысяч участков для желающих воспользоваться избирательным правом, а таких почти четыре миллиона лиц.

На главную государственную должность в Хорватии претендует четверо кандидатов: действующий глава государства Иво Йосипович, который представляет Социал-демократическую партию Хорватии. Его ближайшей соперницей является Колинда Грабар-Китарович от правоцентристской партии «Хорватское демократическое содружество». На третьем месте – Милан Куюнджич, который выступает от «Союза за Хорватию». Также среди кандидатов в президенты 24-летний студент Иван Синчич из неправительственной организации «Живая стена».

В соответствии с опросом общественного мнения, действующий президент Иво Йосипович имеет больше всего шансов на победу. Его предварительно поддержали 45% респондентов, за Грабар-Китарович высказались около 35%.

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По данным хорватского ЦИК, следят за ходом голосования около 22 тысяч наблюдателей, в среднем по 4 на каждый избирательный участок.