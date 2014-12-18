Парламент Греции не смог избрать президента в первом туре

За единственную кандидатуру бывшего еврокомиссара по вопросам защиты окружающей среды Ставроса Димаса проголосовали 160 депутатов из присутствующих 295 парламентариев, передает DW.DE. Для избрания были необходимы 200 голосов.

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Второй тур состоится 23 декабря. Если кандидат не получит и во втором туре необходимого количества голосов, будет назначено третье голосование, которое состоится 29 декабря. Кандидат в президенты должен будет найти поддержку 180 депутатов. В случае провала третьего тура парламент будет распущен и объявлены досрочные выборы.

В досрочных выборах заинтересована левая оппозиционная партия SYRIZA во главе с Алексисом Ципрасом, которая, согласно опросу, набирает популярность в Греции. Напомним, предварительно голосование по избранию президента было запланировано на февраль 2015 года, однако на прошлой неделе перенесено за попытку таким образом устранить политическую неопределенность в стране. Греческая власть сейчас проводит с международными кредиторами переговоры, которые в последнее время зашли в тупик.