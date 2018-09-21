Переговоры по Brexit зашли в тупик - Мэй

Мэй считает, что Евросоюз должен предложить альтернативу ее предложениям по Brexit.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что переговоры по Brexit зашли в тупик.

Как сообщает Reuters, Мэй считает, что Евросоюз должен выработать альтернативу ее предложениям по Brexit. При этом она заявила, что переговоры зашли в тупик после того, как лидеры блока отклонили ее планы, не объяснив почему.

Отмечается, что на саммите в Австрии в четверг, 20 сентября, лидеры ЕС заявили, что в следующем месяце они будут настаивать на сделке Brexit, но отклонили план Мэй.

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"Не приемлемо просто отказаться от предложений другой стороны без подробного объяснения и встречных предложений...Нам нужно услышать от ЕС, каковы реальные проблемы, какова их альтернатива, чтобы мы могли их обсуждать. Пока мы не сделаем этого, мы не сможем добиться прогресса", - сказала Мэй.

Напомним, ранее сообщалось, что Мэй призвала европейцев пойти на уступки на переговорах по Brexit.

Кроме того, сообщалось, что министр Кабинета министров Великобритании Крис Грейлинг считает, что достигнуть договоренности с Европейским союзом на переговорах по Brexit не удастся, если ЕС не смягчит свою позицию.