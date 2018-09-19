США представили новую стратегию защиты от бактериологического оружия

В этом году впервые в стратегию включили целый сегмент, касающийся угроз естественного происхождения.

Президент Дональд Трамп представил новую национальную стратегию по борьбе с эпидемиями опасных инфекций и биотерроризмом. Дата была выбрана не случайно: ровно 17 лет назад, в 2001 году террористы устроили в США вспышку сибирской язвы.

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Во время теракта 2001 года письма со спорами сибирской язвы были отправлены двум сенаторам от Демократической партии и в несколько новостных редакций. Всего сибирской язвой тогда заразились 17 человек, пятеро погибли. Правоохранительные органы так и не смогли установить, кто разослал зараженные письма, хотя главный подозреваемый, ученый, работавший в государственной бактериологической лаборатории, совершил самоубийство в 2008 году, передает Голос Америки.

Стратегия, представленная в этом году, по словам Трампа, основана на уроках, «выученных» во время различных инцидентов с биологическим оружием включая эпидемию смертельно опасной разновидности гриппа в США в 2009 году и эпидемию вируса Эбола, который убил тысячи жителей Западной Африки в 2014 году.

Трамп уполномочил министра здравоохранения и социальных служб США Алекса Азара возглавить на федеральном уровне процесс реализации национальной стратегии. Еще президент учредил координационный комитет по биозащите на уровне кабинета министров. Его работой будет руководить советник президента по нацбезопасности Джон Болтон.

На пресс-конференции Азар заявил, что биологические угрозы «весьма реальны, и они все время увеличиваются». По словам министра, в этом году впервые в стратегию включили целый сегмент, касающийся угроз естественного происхождения. Раньше все подобные документы фокусировались на биологическом оружии, которое может применить потенциальный противник.