Эксперт спрогнозировала, воплотит ли Россия в жизнь свои угрозы в адрес Израиля

Эксперт-международник провела параллели с инцидентом 2015 года, когда воздушные силы Турции уничтожили российский бомбардировщик Су-24.

Россия пригрозила Израилю "адекватными мерами" после падения в Сирии российского самолета Ил-20, однако Кремль вряд ли воплотит свои угрозы в жизнь.

Такое мнение выразила эксперт по международным вопросам Юлия Осмоловская. По ее словам, отношения с Израилем слишком важны для РФ, передает «Обозреватель».

"Оставлять за собой право" не означает, что они будут прибегать к зеркальной реакции в ответ", - подчеркнула эксперт.

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Осмоловская провела параллели с инцидентом 2015 года, когда воздушные силы Турции уничтожили российский бомбардировщик Су-24.

"Сторонам удалось этот инцидент потушить, учитывая те стратегические вещи, которые есть в повестке дня двусторонних отношений... Что касается Израиля, я бы не уменьшала стратегическое значение Израиля для РФ. Он не менее стратегически важен, чем Турция. Я не думаю, что могут быть конкретные обострения", - отметила она.

По мнению международника, "для России важно сохранять стратегический баланс в регионе".

"В данном случае она достаточно интересно манипулирует, поддерживая режим Башара Асада с одной стороны, а с другой стороны развивая диалог со странами, которые поддерживают оппозиционные силы, я имею в виду Турцию", - пояснила Осмоловская.

"В контексте двусторонних отношений между РФ и Израилем я говорю про весь спектр, который не сводится к ситуации на Ближнем Востоке - особенно в контексте того, какую позицию занимает Израиль в своем отношении к российско-украинскому конфликту. Вы нигде не найдете официальных заявлений об открытой поддержке одной из сторон. Израиль занимает балансирующую позицию", - заявила эксперт.

"Поэтому я думаю, что в контексте более высоких геополитических целей вряд ли можно говорить о том, что Россия пойдет на сознательное обострение отношений с Израилем, не имея для этого явных или скрытых целей, о которых мы можем не знать", - добавила она.