"Отравители" Скрипалей после "феерического" появления внезапно исчезли: эксперт назвала причину

Эксперт-международник не исключает, что скандальное заявление российской власти о причастности Украины к ликвидации пассажирского "Боинга" MH17 на Донбассе призвано отвлечь внимание от дела Скрипалей.

Власти России надежно спрятали от международного правосудия Александра Петрова и Руслана Боширова, которых Великобритания обвинила в отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.

Такое мнение высказала эксперт по международным вопросам Юлия Осмоловская. Она назвала действия РФ "стратегией на избежание", передает «Обозреватель».

"Если мы говорим о возможных действиях Российской Федерации, то после фееричного появления двух подозреваемых на Russia Today появилась информация, что они пропали, на звонки не отвечают, и никто не знает, где они находятся. Вполне вероятно, что такой стратегии будет придерживаться российская сторона", — заявила эксперт.

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Осмоловская спрогнозировала, что британская сторона должна подать запрос на проведение допроса Петрова и Боширова, и отправить своих детективов для осуществления такой процедуры на территории РФ.

"Учитывая то, каким образом проходило это интервью, для нормальных следователей не проблема — доказать, что есть много пробелов, и подозреваемые каждым словом загоняют себя в угол. Для британской стороны такой подход был бы правильным", — отметила она.

"С другой стороны, есть негативный прецедент с командировкой сотрудников британской полиции для допроса подозреваемых в деле об отравлении Литвиненко. Их жизни были поставлены под угрозу, когда они находились в Москве. Были данные о намерении отравить их самих", — напомнила эксперт.

Осмоловская считает, что в РФ будет стратегия "избегания": "Мы не знаем, они рассказали все, что хотели, они намекали, что хотят спрятаться, страна большая, мы их найти не можем".

Также эксперт не исключила, что скандальное заявление российской власти о причастности Украины к ликвидации пассажирского "Боинга" MH17 на Донбассе призвано отвлечь внимание от дела Скрипалей.

"Я имею в виду то, что сейчас происходит в контексте дела Солсбери, комической ситуации вокруг интервью подозреваемых и реакции Курта Волкера, что россияне не потеряли чувство юмора. Это действительно может быть отвлечение внимания от той проблемы, перевод ее на вброс информации об MH17", — заявила она.