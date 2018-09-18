Психолог по жестам и поведению "отравителей" Скрипалей разоблачил их ложь

Согласно заключению эксперта, Александр Петров и Руслан Боширов - "точно не предприниматели".

Александр Петров и Руслан Боширов, которых Великобритания обвиняет в отравлении экс-шпиона РФ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, точно не бизнесмены, как они сами заявляют.

Об этом рассказал эксперт по вопросам невербальной коммуникации Валентин Ким, передает "Обозреватель". Он проанализировал громкое интервью "отравителей", указав на ряд несоответствий.

"Во-первых, видно, что это слаженная пара, они работают вместе довольно давно. За те 25 минут, что они были в эфире, наблюдалось очень много синхрона, даже движения совпадали: по степени интенсивности, по характеру жестов и так далее", — пояснил Ким.

По его мнению, такие совпадения на первый взгляд могут показаться случайными, но на самом деле они являются либо следствием очень высокой степени духовного единения, или результатом очень длительной и слаженной работы.

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"И понятно, что они оба врут. Это было видно даже из поведения журналистки, ибо под конец интервью она даже закрылась — именно эта реакция очень часто возникает на чужую ложь", — рассказал эксперт.

Ким уточнил: психотип бизнесменов совсем другой. Это люди активные, эмоциональные, склонны к тому, чтобы всячески демонстрировать свои переговорные навыки.

"А здесь мы видим, что люди демонстрируют совсем другое. Они виноваты в том, что попались на экраны. Они называют это ужасом — это очень честное и эмоциональное проявление. Но ужас для них связан не с тем, что их в чем-то обвиняют, а с тем, что их вывели на чистую воду", — пояснил он.

Эксперт уверен, что по невербальному поведению Петрова и Боширова можно сделать четкий вывод — они склонны к скрытой модели поведения. А во время интервью им нужно было демонстрировать свою открытость, чего они просто не умеют делать.

"Базовая линия поведения: замирание движений, иллюстративных жестов крайне мало. Если человек хочет доказать свою невиновность, он будет стараться изо всех сил, будет подключать невербалику, будет более активным. А здесь — это два паучка, которые пытаются спрятаться в щель", — аргументировал он.

"Я не знаю, являются ли они агентами ГРУ или ФСБ. Но я могу сделать вывод, что они точно не предприниматели", — подытожил Ким.