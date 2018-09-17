Умер актер из "Секретных материалов"

Питер Донат был известен по ролям в сериале «Секретные материалы» и «Ангелы Чарли», а также снялся в фильме «Крестный отец-2».

Канадо-американский актер Питер Донат, исполнивший роль отца агента Фокса Малдера в телесериале «Секретные материалы», умер на 91-м году жизни в собственном доме в Калифорнии 10 сентября.

Как сообщает The New York Times со ссылкой на жену актера, Донат скончался от осложнений, вызванных сахарным диабетом.

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Он был известен по ролям в сериале «Секретные материалы» и «Ангелы Чарли», а также снялся в фильме «Крестный отец-2».

Кроме ролей в кино и на ТВ, актер много играл на Бродвее — особенно в пьесах Шекспира..