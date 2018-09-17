Пентагон предупредил Македонию о возможном вмешательстве РФ в референдум по переименованию

Мэттис допускает, что россияне могут попытаться повлиять на результаты референдума путем распространения дезинформации и подкупа отдельных лиц.

Министр обороны США Джеймс Мэттис предупредил правительство Македонии о том, что Россия может попытаться вмешаться во всенародное голосование за изменение названия страны.

Как сообщает Deutsche Welle, об этом глава Пентагона заявил сегодня в столице Македонии Скопье, где он находится с визитом.

"Не хотелось бы наблюдать, как Россия будет совершать там то, что попыталась совершать во многих других странах. Нет сомнения, что они передали деньги, а также проводят широкие кампании влияния", - отметил глава Пентагона.

Мэттис допускает, что россияне могут попытаться повлиять на результаты референдума путем распространения дезинформации и подкупа отдельных лиц.

По его словам, Македония должна самостоятельно формировать свое будущее, а не допускать, чтобы его "сформировал кто-то другой".

Как сообщал УНИАН, 17 июня правительства Греции и Македонии договорились о новом названии балканской страны.

После подписания соглашения в столице Македонии прошли акции протеста.

20 июня македонский парламент ратифицировал соглашение об изменении названия страны.

Позже парламент Македонии назначил референдум о названии страны на 30 сентября, утвердив таким образом предложение правительства.