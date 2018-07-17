Реакция РФ на вступление Украины в НАТО будет "крайне негативной" - Путин

Путин видит "прямую угрозу" для России от приближения НАТО к ее границам.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия отреагирует "крайне негативно", если Украина или Грузия вступят в НАТО.

Об этом он сказал в интервью телеканалу Fox News.

Читайте такжеНикому не удастся заблокировать вступление Украины в НАТО - Порошенко

"Для нас, что ж, это прямая и непосредственная угроза для национальной безопасности. Передвижение инфраструктуры НАТО к нашим границам будет угрозой, и... реакция будет крайне негативной", - заявил Путин.

Как сообщал УНИАН, 11 июля на саммите в Брюсселе главы государств и правительств стран-членов НАТО приняли декларацию, в которой, среди прочего, призвали Российскую Федерацию вывести войска из Украины, Грузии и Молдовы; заявили о непризнании аннексии Крыма, призвали РФ прекратить оказывать политическую, финансовую и военную поддержку боевикам на Донбассе и вывести с территории Украины всю военную технику и наемников.

Также НАТО в рамках саммита в Брюсселе подтвердило стремление Украины к обретению членства в Альянсе. "Учитывая снова подтвержденное стремление Украины относительно членства в НАТО, мы придерживаемся наших решений, принятых на саммите в Бухаресте (в 2008 году - УНИАН) и последующих саммитах", - отмечается в декларации саммита.