The Independent: «Эпидемия лихорадки Эбола будет продолжаться до конца 2015 года», говорит один из ученых, обнаруживших вирус

Об этом в статье «Эпидемия лихорадки Эбола будет продолжаться до конца 2015 года», говорит один из ученых, обнаруживших вирус», опубликованной на сайте газеты The Independent пишет Леймиэт Сейбин.

Питер Пайот, бельгийский ученый, который был одним из группы в Заире, кто обнаружил вирус Эбола в 1976 году, сказал BBC, что на создание вакцины потребуется время, однако он был воодушевлен прогрессом, достигнутым в Сьерра-Леоне, Либерии и Гвинее.

Распространение вируса, который достиг своего пика в Либерии, может вызвать быстрый рост числа инфицированных в Сьерра-Леоне в течение ближайших нескольких недель, поскольку необходимо три недели, чтобы доказать эффективность вакцины, добавил директор Лондонской школы гигиены и тропической медицины.

«Эпидемия лихорадки Эбола продолжается. Люди по-прежнему умирают, фиксируются новые случаи», сказал он программе Newsday ВВС.

«Мы должны быть готовыми к длительным, постоянным усилиям, вероятно, весь 2015 год».

В Гвинее умерли примерно 1525 инфицированных, новые случаи не были зарегистрированы в Мали с 24 ноября, как показывают последние статистические данные Всемирной организации здравоохранения.

Профессор также отметил участие британского правительства в связи с задействованием медицинских работников и предоставлением необходимого жизненно важного оборудования для борьбы с быстро растущим числом инфицированных, которые поступают в лечебные центры под руководством благотворительных организаций и фондов гуманитарной помощи.

По всей стране с помощью британцев теперь созданы лечебные центры. Больше никто не видит сцен, когда люди умирают на улицах», сказал он.

Около 14 британских медицинских работников в понедельник вышли из лечебного центра под руководством итальянской неправительственной организации, которую в Сьерра-Леоне называют «Неотложная помощь» (Emergency), после того как они полагали, что препарат «амиодарон», который ранее не тестировался на животных или людях с вирусом, в настоящее время используется для лечения пациентов с вирусом Эбола, по данным The Guardian.

Благотворительная организация перестала использовать препарат после запроса департамента британского правительства по международному развитию. The Guardian также сообщает, что Emergency планирует официальное медицинское тестирование препарата.

Амиодарон, который имеет серьезные побочные эффекты, как подтверждает British Medical Journal, также использовался «неотложной помощью» в новой 100-местной больнице, которую открыли для инфицированных вирусом Эбола, использовав 250 миллионов фунтов стерлингов из фонда иностранной помощи из Великобритании.

Несмотря на то, что разработка вакцины займет некоторое время, профессор Пайот сказал, что было бы очень полезно для медицинских работников, иметь с собой вакцину на случай будущих вспышек эпидемии.