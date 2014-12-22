Число жертв Эболы возросло до 7,5 тысяч человек

Об этом сообщает Газета.Ru со ссылкой на The Wall Street Journal, который цитирует данные Всемирной организации здравоохранения.

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В Западной Африке от лихорадки погибли 7518 человек. Наибольшее число зараженных зарегистрировано в Либерии.

Ранее сообщалось, что в Сьерра-Леоне введен запрет на проведение публичных рождественских мероприятий в связи с распространением вируса лихорадки Эбола.