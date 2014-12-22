Financial Times: Богатые россияне в рекордном количестве устремляются в Великобританию

Об этом пишут Кэролайн Бинхэм и Хелен Уоррелл в своей статье, которая называется «Богатые россияне в рекордном количестве устремляются в Великобританию», опубликованной в британской газете Financial Times.

Число россиян, которые в этом году получили визы инвестора, выросло на 69%, по статистике Министерства внутренних дел. Визы дают возможность иностранцам, которые не являются гражданами стран-членов ЕС, быстро получить вид на жительство и гражданство в замен на приобретение первоклассных ценных бумаг на сумму от 1 до 10 млн. фунтов.

В течение первых девяти месяцев этого года россияне получили 162 инвесторских визы, в то время как в прошлом году за тот же период было выдано всего 96 таких виз. В течение всего 2013 г. россиянам было выдано только 118 виз инвестора, по данным, которые были опубликованы в The Sunday Times.

Падение цен на нефть, западные санкции против Москвы за ее действия в восточной Украине и резкое падение рубля, все это тяжелым грузом легло на российскую экономику, что привело к небывалому оттоку капитала и истощению государственной казны.

Рубль упал на 36% на прошлой неделе, после чего Центральный банк повысил процентные ставки.

Самым могущественным и богатым представителям российского общества в последнее время приходится понервничать: арест в сентябре Владимира Евтушенкова, одного из самых богатых людей России – и последующее решение суда, согласно которому его Sistema Group должна передать его нефтяную компанию «Башнефть» обратно государству – ускорили понимание магнатами и настроенными на реформы государственными чиновниками того, что инвестиционный климат в стране в настоящее время подорван.

Евтушенков был выпущен из-под домашнего ареста на прошлой неделе и посетил банкет, устроенный президентом Владимиром Путиным, вместе с другими олигархами днем позже. В результате того, что его пригласили, акции Sistema выросли более чем на 300% в течение дня.

Визы для инвесторов оказались особенно популярными среди россиян и китайцев, но британское правительство – впервые за два десятилетия – делает процесс их получения более трудным. Новые правила, которые вступили в силу в прошлом месяце, подняли минимально необходимую сумму с 1 млн. до 2 млн. фунтов, и ввели ограничения на природу инвестиций.

До недавних изменений претендентам на визу было разрешено потратить четвертую часть их инвестиций в Великобритании на частную собственность, но теперь это запрещено. Хотя Министерство внутренних дел Великобритании не давало оснований для такого решения, считается, что это было ответом на обеспокоенность общества тем, что иностранцы инвестируют в лондонскую недвижимость, которая затем пустует.

Независимые советники по вопросам иммиграции МВД Великобритании подсчитали в феврале, что в результате такой схемы первоклассных ценных бумаг приобреталось на сумму примерно 500 млн. фунтов стерлингов в год, и сказали, что это «с трудом покрыло бы двухдневный дефицит бюджета».