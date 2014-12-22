Санкции против России начали приносить результаты – Туск

Санкции против России уже приносят результаты. Они были введены для того, чтобы напомнить РФ о том, что "мир не будет пассивно смотреть на агрессивные шаги в отношении Украины", сказал глава Европейского совета Дональд Туск. Об этом сообщает ZN.UA со ссылкой на Польское радио.

"Это дает результаты. Тональность отношений с Россией, отношений ЕС с Россией начала меняться. На мой взгляд, это произошло главным образом благодаря санкциям. Они (санкции) начали приносить результаты", - отметил он.

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Глава Европейского совета отметил, что все страны ЕС должны отдавать себе отчет в том, что санкции ударяют также по ним.

"Если есть желание склонить Россию к определенным действиям при помощи санкций, это связано с жертвами. Я думаю, что эти жертвы не могут быть чрезмерными, они не должны превышать возможности Европы, однако мы должны напомнить России, что нельзя себя так вести", - сказал Туск.