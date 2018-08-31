В России прогремел взрыв на еще одном заводе, погибли два человека

Это уже второе за сегодняшний день происшествие с погибшими на российских предприятиях.

На заводе ПАО «Кузнецов» в российской Самаре произошло воспламенение газовоздушной смеси, в результате инцидента погибли два человека.

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Об этом сообщает российское агентство ТАСС, ссылаясь на пресс-службу компании.

По информации МЧС, во время работ по очистке неэксплуатируемого резервуара для хранения жидкого кислорода в блоке разделения воздуха цеха завода произошло воспламенение газовоздушной смеси. Горения не последовало, разрушений также нет.

Российский следком начал проверку по факту гибели людей.

ПАО "Кузнецов" является ведущим предприятием РФ по разработке, производству и эксплуатации газотурбинных авиационных и жидкостных ракетных двигателей, а также газотурбинных установок для нужд промышленности.

Ранее сообщалось, что при взрыве на крупном оборонном заводе имени Я.М. Свердлова в Нижегородской области РФ ранения получили девять человек: три из них погибли, три госпитализированы, еще трое пропали без вести.