Жители Москвы и Петербурга "поздравили" Путина и чекистов с праздником: Вам недолго осталось (фото)

В Москве и Санкт-Петербурге прошли антипутинские акции: активисты развернули баннеры с обращением к президенту РФ Владимиру Путину по поводу кризиса в России. В Петербурге во время акции зажгли фаеры.

"Пытались вот баннер развернуть на фоне Кремля. Что-то про Путина, Европу и ж**у", - пишет блогер Филипп Киреев на своей странице в ЖЖ. Но плакат не удалось полностью развернуть, видимо, из-за сильного ветра.

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Он отмечает, что в этом время активистам в Петербурге все же удалось развернуть баннер.

"Санкт-Петербург поздравляет Путина и прочую чекистскую сволочь с их праздником . Вам, гадам, недолго осталось", - подписали фотографию активисты в Twitter.

Отметим, что "поздравила чекистов" также и Москва.

"Кризис неизбежный! Зимний! Твой!", - говорится на плакате, с помощью которого москвичи обратились к Путину.

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Как сообщает ОВД-Инфо, полиция задержала троих активистов на Большом Каменном мосту в центре Москвы. Задержанные Ильдар Дадин, Николай Глухин и Александр Шелковенков доставлены в ОВД по району Якиманка.

"Что им вменяется, пока неизвестно, однако по пути в ОВД Дадину полицейские сказали, что он нарушил правила размещения наружной рекламы", — говорится в сообщении.

Москва тоже поздравила чекистов pic.twitter.com/QyUc9dLoQ1 — Mikhail Golub (@golub) December 20, 2014