В России через два года предъявили обвинение участнику антипутинской акции

Об этом УНИАН сообщили в Следственном комитете России.

«В Главном следственном управлении Следственного комитета РФ продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по фактам организации, участия и призывов к массовым беспорядкам и применения насилия в отношении представителей власти 6 мая 2012 года в районе Болотной площади города Москвы, а также по факту приготовления к организации массовых беспорядков на территории Российской Федерации. В ходе расследования уголовного дела был выявлен еще один активный участник массовых беспорядков Дмитрий Ишевский, 1983 года рождения, применивший насилие в отношении представителя власти, что подтверждается имеющимися у следствия видеозаписями», - говорится в сообщении.

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Отмечается, что сегодня следователями совместно с оперативными сотрудниками Центра «Э» МВД России по городу Москве проведены обыски в жилище Ишевского, в ходе которого изъята одежда, в которой он находился на Болотной площади 6 мая 2012 года, и другие предметы, имеющие значение для уголовного дела. После этого Ишевский был доставлен в Следственный комитет, где с участием адвоката он был опознан очевидцем как лицо, применяющее насилие в отношении сотрудников полиции 6 мая на Болотной площади.

В настоящее время Ишевский задержан в качестве подозреваемого на 48 часов. В ходе допроса от дачи показаний он отказался. Ему предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.212 УК РФ и ч.1 ст.318 УК РФ (участие в массовых беспорядках и применение насилия в отношении представителя власти). После совершения преступления Ишевский через некоторое время покинул пределы Российской Федерации с целью избежать возможной уголовной ответственности. Тем не менее, его личность и местонахождение были установлены в результате комплекса следственно-оперативных мероприятий, в связи с чем в ближайшее время следователь намерен обратиться в суд с ходатайством об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

Одновременно следователями Следственного комитета сегодня в рамках данного уголовного дела проведены обыски в городе Курске у лидеров Курской ячейки движения «Левый фронт» Романа Шалимова, 1989 года рождения и Бориса Кислякова, 1993 года рождении, после чего они были допрошены в качестве свидетелей. В ходе допроса получены доказательства, подтверждающие организацию Сергеем Удальцовым и Леонидом Развозжаевым встреч с жителями различных городов Российской Федерации, проводимых по указанию находящегося в розыске обвиняемого в организации массовых беспорядков 6 мая 2012 года на Болотной площади в Москве и приготовлении к организации массовых беспорядков на территории различных субъектов Российской Федерации Гиви Таргамадзе. Показаниями допрошенных лиц подтверждается, что основной задачей этих встреч было склонение как можно большего количества людей к участию в оппозиционных акциях осенью 2012 года, в ходе которых планировалось организовать массовые беспорядки.

«Следствие намерено установить и привлечь к ответственности всех без исключения организаторов, участников массовых беспорядков и лиц, применявших насилие в отношении представителей власти 6 мая на Болотной площади Москвы, в связи с чем в настоящее время продолжается проведение комплекса следственно-оперативных мероприятий. Следственный комитет вновь информирует о том, что в случае если лица, принимавшие участие в массовых беспорядках на Болотной площади 6 мая, сами явятся в СК России и сообщат о своих противоправных действиях, следствие не будет избирать в отношении них меру пресечения, связанную с заключением под стражу», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, уголовное дело о подготовке к организации массовых беспорядков, было возбуждено после проверки фактов, изложенных в фильме "Анатомия протеста-2".

Авторы фильма, вышедшего на телеканале НТВ, утверждали, что оппозиция готовила силовой захват власти на средства из-за границы. В фильме были продемонстрированы кадры, где Удальцов и его соратники якобы беседуют с на то время председателем парламентского комитета Грузии по обороне и безопасности Гиви Таргамадзе. Как утверждали авторы фильма, последний имеет опыт подготовки «цветных революций» в Грузии, Украине и массовых беспорядков в Беларуси.

Многотысячные Марши миллионов проводились в Москве 6 мая, 12 июня и 15 сентября 2012 года.

6 мая прошлого года, накануне инаугурации президента РФ Путина, акция в Москве закончилась столкновениями с полицией. Было задержано около 400 человек.