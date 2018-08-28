Лимонов назвал преемника Путина, а России предрек много крови (видео)

По словам Лимонова, у президента России Владимира Путина нет видимого преемника.

Российский писатель и политический деятель Эдуард Лимонов дал интервью журналисту Юрию Дудю, в нем он дал прогноз по будущему России.

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Выпуск программы опубликован на YouTube-канале "вДудь" во вторник, 28 августа. Лимонов ответил на вопрос, что будет с Россией через 50 лет. Он предсказал, что будет "очень тяжело" и будет "много крови".

Также российский писатель заявил, что нет видимого преемника Владимира Путина: "По всей вероятности, пойдут по пути наименьшего сопротивления: то есть либо верный и испытанный Медведев (премьер-министр РФ - Ред.), либо Валентина Ивановна Матвиенко (глава Совета Федерации - Ред.)".

25:15 - Сейчас — последний срок Путина?

1:10:37 - Что будет с Россией через 50 лет?﻿

Ранее российский политолог, доктор исторических наук, исследователь Chatham House Лилия Шевцова заявляла, что в РФ поиск преемников любого лидера не прекращается, и есть риск, что преемник президента России Владимира Путина будет еще более авторитарен и склонен к авантюрам.