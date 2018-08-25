ВМФ США восстановил Второй флот в Атлантике для противодействия России

Второй флот в Норфолке был расформирован в 2011 году.

Военно-морской флот США в пятницу, 24 августа, официально возобновил военно-морское командование эпохи холодной войны в Атлантике.

Такое решение принято из-за всплеска активности российских подводных лодок в Атлантическом регионе, сообщает Politico.

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Второй флот в Норфолке, штат Вирджиния, который был расформирован в 2011 году, снова будет снабжен кораблями, самолетами и морскими десантными войсками для потенциальных операций вдоль восточного побережья и в Северной Атлантике.

"Наш контроль над морем и расширение военного присутствия, два жизненно важных элемента нашей национальной безопасности, находятся под угрозой со стороны возрождающихся иностранных держав, а именно России и Китая”, - заявил во время торжественных мероприятий по случаю открытия флота один из высших офицеров флота, командующий Адмирал Крис Грейди.

Начальник Управления военно-морских операций Адмирал Джон Ричардсон, который ранее в этом году издал приказ о восстановлении 2-го флота, подчеркнул, что флот не “ищет боя". Но он отметил, что реалии требуют, чтобы он поддерживал “крупномасштабную океанскую маневренную войну” в Атлантическом регионе.

Как сообщал УНИАН, британский ВМФ также увеличит свое присутствие в Северной Атлантике для противостояния «растущей угрозе со стороны России».