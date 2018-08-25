Информаторы ЦРУ в России перестали выходить на связь - СМИ

Информаторы ЦРУ в России замолчали, вероятно, вследствие агрессивных контрразведывательных мероприятий Москвы.

Источники Центрального разведывательного управления США в России перестали выходить на связь перед выборами в Конгресс, которые пройдут в ноябре этого года.

Как сообщает The New York Times, в ЦРУ не верят, что источники были скомпрометированы или убиты, передает УП.

Информаторы ЦРУ в России замолчали, вероятно, вследствие агрессивных контрразведывательных мероприятий Москвы.

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Таким образом, разведка США не имеет доступа к данным о намерениях РФ относительно будущих выборов в Америке.

"В результате высылки из России американских дипломатов, количество агентов этой спецслужбы в России значительно сократилось. Россияне продемонстрировали готовность убивать тех, кто сотрудничает с иностранной разведкой", - рассказал газетеветеран ЦРУ Джон Сайфер.

Перед этим советник Трампа по нацбезопасности Джон Болтон предупредил РФ, что Вашингтон не потерпит вмешательства в политические процеси. США, по его словам, готовы пойти на необходимые меры, чтобы этого не допустить.

Ранее УНИАН сообщал, что по информации СМИ, в посольстве США в Москве обнаружили российскую шпионку.

Гражданка России, нанятая Секретной службой Госдепа США, проработала в американском посольстве в Москве более 10 лет. Она имела доступ к внутренней переписке и электронной почте сотрудников посольства и тем самым получала конфиденциальную информацию